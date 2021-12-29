Форвард «Спартака» Понсе входит в сферу интересов «Дженоа»
Дата публикации: 29-12-2021
«Спартак» может лишиться Эсекьеля Понсе.
Как стало известно «Tuttosport», форвард «красно-белых» интересен «Дженоа». Оформить переход итальянцы намерены в ближайшее трансферное окно.
«Спартак» может рассмотреть вариант с продажей 24-летнего аргентинца, поскольку недавно клуб пополнился еще одним бомбардиром. Москвичи выкупили права на Шамара Николсона, ранее выступавшего за «Шарлеруа».
Понсе стал игроком «Спартака» в 2019 году. Его трансфер обошелся «красно-белым» в 3 млн евро. В текущем сезоне аргентинец забил 4 мяча и сделал 1 ассист в 11 встречах. При этом с сентября он остается вне игры из-за разрыва мениска. К тренировкам с общей группой Эсекьель должен приступить в январе.
Его контракт со «Спартаком» истекает в 2024 году.