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«Милан» рассматривает защитника «ПСЖ» Диалло в качестве замены Кьеру

Дата публикации: 29-12-2021

Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе «Милана» к защитнику «ПСЖ». Речь идет об Абду Диалло. Итальянцы видят в нем замену Симону Кьеру, который получил травму колена, и теперь будет находиться в лазарете до конца сезона.

В «Милане» впечатлены игрой Диалло. Однако последнее слово останется за «ПСЖ». Если парижане согласятся отпустить 25-летнего футболиста за сумму, устраивающую «россонери», то сделка должна состояться.

Ранее в издании «L’Equipe» появилась информация о готовящейся в «Пари Сен-Жермен» распродаже. «Красно-синие» в целях соблюдения требований финансового «фэйр-плей» собирались выставить на трансфер нескольких футболистов, в том числе Диалло.

В сезоне 21/22 на счету сенегальца 13 игр в составе вице-чемпиона Франции (1 ассист).

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