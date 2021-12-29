СМИ: игрок «Наполи» Инсинье согласовал пятилетний контракт с «Торонто»

Дата публикации: 29-12-2021

Карьера Лоренцо Инсинье может продолжиться на другом континенте.



По данным «Sport Mediaset», вингер договорился о сотрудничестве с канадским «Торонто». Соглашение будет рассчитано на 5 лет.



В новой команде он будет получать 9,5 млн евро за сезон. В настоящий момент права на Инсинье принадлежат «Наполи». Однако уже летом его контракт с неаполитанцами закончится, и он получит статус свободного агента. Лоренцо был не против остаться в Италии, но не смог договориться с Аурелио Де Лаурентисом о пролонгации соглашения. Камнем преткновения стала зарплата Инсинье. В клубе не хотели платить форварду больше 3,5 млн евро за сезон, что его не устраивало.



В сезоне 21/22 Инсинье провел за «партенопейцев» 18 встреч. В них он стал автором 5 забитых мячей и 6 голевых пасов.