Ферран Торрес официально стал игроком «Барселоны»

Дата публикации: 29-12-2021

«Барселона» подписала Феррана Торреса. О сделке сообщили в пресс-службе «сине-гранатовых».



Форвард, ранее выступавший за «Манчестер Сити», заключил с каталонцами соглашение до лета 2027 года. Его презентация запланирована на 3 января. О сумме компенсации, которую «горожане» получат за 21-летнего испанца, не сообщается.



Рыночная стоимость нападающего равняется 45 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



«Ман Сити» выкупил права на Торреса в августе 2020 года, заплатив за него «Валенсии» 23 млн евро, не считая бонусов. В футболке английского гранда он выиграл АПЛ. В текущем сезоне в активе Феррана 3 забитых мяча и 1 голевая передача в 7 матчах.



Торрес вызывается в сборную Испании с 2020 года. В 22 играх за национальную команду он забил 12 голов.