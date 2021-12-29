«Порту» потребует от «Ливерпуля» 80 млн евро за покупку Диаса в январе 2022 года
Дата публикации: 29-12-2021
«Ливерпуль» нацелился на хавбека Луиса Диаса. Подробностями возможной сделки в своем Twitter-аккаунте поделился Пипе Сьерра.
Португальцы готовы отпустить своего левого полузащитника уже зимой за 80 000 000 евро. Именно столько составляют отступные за 24-летнего колумбийца, прописанные в его контракте.
«Ливерпуль», по всей видимости, попробует подписать игрока в летнее межсезонье. К тому времени ценник на него может упасть до 50-60 млн евро.
Цвета «Порту» колумбиец защищает с лета 2019 года. С начала сезона Диас провел за португальцев 24 встречи, отметившись 14 голами и 5 результативными передачами.
Срок действия его соглашения с «драконами» ограничен летом 2024 года.