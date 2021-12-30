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Льорис может вернуться в «Ниццу» бесплатно

Дата публикации: 30-12-2021

«Foot Mercato» пишет, что Уго Льорис может сменить «Тоттенхэм» на «Ниццу», в которой он начинал свою футбольную карьеру.

Договор голкипера с лондонской командой истекает ближайшим летом. Согласовать его продление Льорису пока не удалось. При этом «Ницца» рассматривает вариант с подписанием 35-летнего вратаря. Вернуться во Францию игрок может в статусе свободного агента.

За «Тоттенхэм Хотспур» Льорис выступает с августа 2012 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 19 поединков в футболке «шпор», в 7 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Стоимость голкипера равняется 7 млн евро («Transfermarkt»).

Льорис является чемпионом мира 2018 в составе французской сборной.

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