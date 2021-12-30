«Шахтер» предложит 15 млн евро за бразильского вингера «Аякса» Нереса

Дата публикации: 30-12-2021

По данным «Goal», «Шахтер» претендует на Давида Нереса, защищающего цвета «Аякса».



Стороны пытаются согласовать трансфер несколько недель. Первое предложение донецкой команды руководство «Аякса» не устроило. Теперь «горняки» намерены сделать повторную попытку, увеличив сумму предложения до 15 млн евро. Помимо этого, «Шахтер» согласен закрепить за голландским клубом определенную долю экономических прав на вингера.



В списке нерешенных вопросов остается порядок выплаты компенсации. Пока стороны не договорились, будет ли сумма фиксированной или в соглашении появится привязка к последующим достижениям в формате бонусов.



Нерес выступает за «Аякс» с 2017 года. В текущем сезоне в его активе 3 гола и 2 ассиста в 15 поединках в Эредивизи.