«Эвертон» хочет арендовать Баркли у «Челси» до конца сезона

Дата публикации: 30-12-2021

Вторую половину сезона Росс Баркли может провести в «Эвертоне». Информацией поделился ресурс «The Daily Telegraph». «Ириски» намерены арендовать 28-летнего хавбека, права на которого принадлежат «Челси».



Текущий сезон для «Эвертона» складывается не слишком удачно. Клубу необходимо усиление в линию полузащиты. Среди кандидатов, рассматриваемых «ирисками», значится и Баркли. Помимо него, в сфере интересов клуба находится Александр Головин из «Монако».



Для Баркли «Эвертон» является родным клубом, именно в его структуре он обучался футболу. Цвета «ирисок» Росс защищал до 2018 года, после чего перебрался в «Челси». В Лондоне Баркли так и не стал твердым игроком основы. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Астон Вилле».