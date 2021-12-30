ЦСКА не может договориться с Мединой о деталях контракта

Дата публикации: 30-12-2021

ЦСКА заинтересован в подписании Хесуса Медины. При этом переговоры с хавбеком «Нью-Йорк Сити» идут весьма напряженно.



«Чемпионат» информирует, что московская команда попытается оформить переход Медины во время зимнего трансферного окна. Соглашение парагвайца с «Нью-Йорк Сити» действует до конца года, потому с января он станем свободным агентом. «Армейцы» хотят воспользоваться этой ситуацией.



Однако клубу пока не удается договориться с Хесусом. Футболист ответил отказом на первое предложение «красно-синих». Зарплата в 0,65 млн евро за сезон ему показалась слишком маленькой.



Состав «Нью-Йорк Сити» Медина пополнил в 2018 году. С момента перехода он провел за клуб 118 поединков (26 забитых мячей, 10 голевых пасов).