Икарди может пополнить состав «МЮ»

Дата публикации: 30-12-2021

Мауро Икарди может покинуть «ПСЖ» уже в январе. Информацией поделился ресурс «Calcio Mercato».



Интерес к центрфорварду проявляет «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают аргентинца в качестве замены Кавани, который вскоре может покинуть клуб. Ранее ряд источников сообщали, что уругваец хочет перебраться в «Барселону».



Цвета «Пари Сен-Жермен» Икарди защищает с осени 2019 года. До этого аргентинец выступал за «Интер». Трансфер голеадора обошелся французской команде в 70 млн евро. Его соглашение с парижанами рассчитано до лета 2024 года.



В текущем сезоне на счету Мауро 20 матчей, в которых он отметился 5 забитыми мячами. Ценник на Икарди равняется 28 млн евро (данные с Transfermarkt.de).