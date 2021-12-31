Источник: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 31-12-2021

Артем Дзюба не принял предложение «Зенита» по пролонгации контракта. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Экрем Конур. По данным турецкого журналиста, форвард имеет несколько вариантов трудоустройства в Европе и России.



За «Зенит» Дзюба выступает на протяжении 6 лет. Соглашение 33-летнего футболиста с петербургской командой рассчитано до конца сезона. Контракт предполагает возможность продления сотрудничества на 1 год.



В сезоне 2021/2022 Дзюба выходил на поле в составе «Зенита» в 24 поединках, в которых отличился 10 раз и сделал 9 ассистов. Рыночная стоимость нападающего равняется 10 млн евро.



Ранее СМИ писали, что в услугах Дзюбы заинтересован «Рубин», который уже провел переговоры с «сине-бело-голубыми» по трансферу игрока.