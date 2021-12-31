ЦСКА нацелился на хавбека «Лилля» и сборной Турции

Дата публикации: 31-12-2021

По информации «Karar», Юсуф Языджи, правами на которого владеет «Лилль», попал в сферу интересов ЦСКА.



Среди претендентов на турецкого хавбека также значатся «Галатасарай» и «Ньюкасл». Французы склоняются к продаже игрока «сорокам», поскольку предложение английской команды на данный момент является наиболее выгодным.



Языджи, обучавшийся футболу в структуре «Трабзонспора», пополнил состав «Лилля» в августе 2019 года. Турецкий полузащитник подписал с клубом 5-летний контракт. В сезоне 21/22 в его активе 21 встреча за «Лилль» (1 забитый мяч, 1 голевая передача).



Стоимость 24-летнего Юсуфа равняется 15 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



С 2017 года Языджи регулярно вызывается в сборную Турции.