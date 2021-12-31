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«Бавария» интересуется Гинтером. Сам немец хочет перейти в «Интер»

Дата публикации: 31-12-2021

В СМИ появилась информация о возможных вариантах продолжения карьеры Маттиаса Гинтера. Ранее защитник заявил, что по завершении сезона он покинет менхенгладбахскую «Боруссию».

«Bayern & Germany» пишет, что Гинтер интересен «Баварии», которая может подписать его летом. При этом центрбек не входит в число приоритетов для мюнхенского клуба.

По данным «La Gazzetta dello Sport», интерес к Гинтеру также проявляет миланский «Интернационале». Стороны значительно продвинулись в переговорах. «Нерадзурри» предлагают немцу 4-летний контракт. В итальянском клубе он будет зарабатывать 3,5-4 млн евро за сезон. Сам футболист заинтересован в подписании соглашения с «Интером».

В сезоне 21/22 Гинтер провел за «Боруссию» 17 встреч (без результативных действий).

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