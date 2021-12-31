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«Ман Юнайтед» уверен в подписании перспективного форварда «Ривер Плейта» в январе

Дата публикации: 31-12-2021

Аргентинская пресса рассказала о потенциальном новичке «манкунианцев». Речь идет о Хулиане Альваресе, выступающем за «Ривер Плейт». Футболистом интересовались несколько европейских грандов, но он хотел попасть именно в «Манчестер Юнайтед».

Рикардо Дассо и Клаудио Кардосо сообщили, что проблем в согласовании трансфера практически не было. Англичане довольно быстро договорились с руководством «Ривер Плейта». «Красные дьяволы» согласились заплатить за центрального нападающего полную сумму отступных (20 млн евро).

О переходе будет объявлено вскоре после открытия зимнего трансферного окна.

Альварес воспитывался в структуре «Ривер Плейта». Стоимость 20-летнего аргентинца составляет 20 млн евро.

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