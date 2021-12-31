Коутиньо принял решение покинуть «Барселону» зимой

Дата публикации: 31-12-2021

«Mundo Deportivo» утверждает, что Коутиньо не связывает свое будущее с «Барселоной». Бразилец намерен найти себе новую команду в ближайшее трансферное окно. О желании сменить клуб 29-летний хавбек уже сообщил своим агентам.



Основной причиной подобного решения является нехватка игрового времени. Коутиньо хочет поехать с бразильской сборной на ЧМ-2022. Для достижения данной цели он должен регулярно выходить на поле. В «Барсе» сделать это будет достаточно тяжело. В сезоне 21/22 он сыграл за каталонцев в 16 встречах (606 минут) и отметился 2 забитыми мячами.



Сообщается, что представители Коутиньо уже обсудили возможность сотрудничества с «Эвертоном», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».



Ориентировочная стоимость бразильца – 18 миллионов евро («Transfermarkt»).