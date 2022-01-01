Лоренцо Инсинье согласился на переход в "Торонто"

Дата публикации: 01-01-2022

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье принял решение продолжить карьеру в "Торонто". В ближайшее время он подпишет предварительный контракт с клубом МЛС.

Ранее появлялась информация, что 30-летний итальянец подпишет контракт на 5,5 года. Его фиксированная зарплата составит 11 миллионов евро в год (до выплаты налогов). Бонусная часть может вырасти до 4,5 миллиона.



В нынешнем сезоне нападающий провел за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.







