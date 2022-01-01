Криштиану Роналду: "Мы все недовольны результатами "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 01-01-2022

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выступлений команды в нынешнем сезоне.

"Я недоволен результатами "Манчестер Юнайтед". Мы все недовольны, я в этом уверен. Мы знаем, что должны работать усерднее, играть лучше и показывать больше, чем показываем сейчас.



Пусть Новый год станет поворотным моментом сезона! Давайте встретим 2022-й в отличном расположении духа и сильным менталитетом. Давайте сделаем всё возможное, давайте тянуться к звёздам и вернём этот клуб туда, где он должен находиться! Присоединяйтесь, мы на вас рассчитываем! С Новым годом, скоро увидимся", — написал Роналду в своём инстаграме.



Криштиану в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.







