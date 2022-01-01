Мбаппе определится с новым клубом не раньше марта

Дата публикации: 01-01-2022

23-летний французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пока не определился с тем, где будет играть в следующем сезоне.

По данным французской прессы, нападающий в ближайшие месяцы намерен сосредоточиться на игре и не будет отвлекаться на переговоры с другими клубами. Ожидается, что решение Мбаппе примет не раньше марта.



Также отмечается, что Мбаппе по-прежнему настроен покинуть "ПСЖ", а главным претендентом на трансфер игрока остается "Реал".







