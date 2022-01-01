"Наполи" договорился об аренде защитника "МЮ"

Дата публикации: 01-01-2022

"Наполи" достиг договорённости с "Манчестер Юнайтед" об аренде 24-летнего конголезского защитника Акселя Туанзебе,

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до июня. Стоимость аренды составит 500 тысяч евро. В контракт не будет включён пункт о выкупе игрока.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Туанзебе провёл девять матчей, шесть раз выйдя на поле в стартовом составе. Аксель получил одну жёлтую карточку.



"Наполи" в турнирной таблице Серии A располагается на третьей позиции. "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ идёт шестым.







