Лукаку не покинет "Челси" в январе

Дата публикации: 01-01-2022

Бельгийский форвард лондонского "Челси" Ромелу Лукаку не покинет "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно после скандального интервью.

"Челси не имеет никаких планов насчет возможного ухода Лукаку в январе", - сообщает инсайдер Фабрицио Романо в твиттере.



В клубе приняли четкое решение – Ромелу не покинет лондонцев, а наставник команды Томас Тухель должен провести беседу с глазу на глаз с игроком, чтобы прояснить ситуацию.



Напомним, Лукаку в недавнем интервью заявил, что хотел бы вернуться в Интер после неудачного периода в Челси. В нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел 13 матчей, в которых отличился 5-ю голами.







