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Нойер, Коман и еще несколько игроков "Баварии" заразились коронавирусом

Дата публикации: 02-01-2022

Нойер, Коман и еще несколько игроков

У четырех футболистов "Баварии" выявлены положительные тесты на коронавирус. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, защитнике Омаре Ричардсе, а также полузащитниках Кингсли Комане и Корантене Толиссо.
Также положительный тест на коронавирус сдал член тренерского штаба Дино Топпмеллера.

Было принято решение, что подготовка ко второй части сезона начнется 3 января, а не 2 числа, как планировалось изначально.




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