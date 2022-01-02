Нойер, Коман и еще несколько игроков "Баварии" заразились коронавирусом
Дата публикации: 02-01-2022
У четырех футболистов "Баварии" выявлены положительные тесты на коронавирус. Речь идет о вратаре Мануэле Нойере, защитнике Омаре Ричардсе, а также полузащитниках Кингсли Комане и Корантене Толиссо.
Также положительный тест на коронавирус сдал член тренерского штаба Дино Топпмеллера.
Было принято решение, что подготовка ко второй части сезона начнется 3 января, а не 2 числа, как планировалось изначально.