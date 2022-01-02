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Анчелотти выступил против возможной остановки сезона чемпионата Испании

Дата публикации: 02-01-2022

Анчелотти выступил против возможной остановки сезона чемпионата Испании

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил против возможной остановки сезона в чемпионате Испании на фоне многих случаев заболевания коронавирусом в командах.
"Да, мы можем высказывать свои мысли, но протокол нужно уважать. Протокол такой, какой он есть. Нужно играть. Это будет вполне справедливо. Мы уже не играли из-за коронавируса, сидели по домам, несколько месяцев не было матчей.

Пандемия в основном находится под контролем. Хоть я и не врач, но я слушаю ученых, которые так говорят. Мы должны продолжать играть", — приводит слова тренера AS.




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