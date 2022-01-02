Модрич продлит контракт с "Реалом"

Дата публикации: 02-01-2022

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом.

"Не только Модрич продлит свой контракт с "Реалом". Все футболисты, у которых истекает контракт с клубом, будут общаться с руководством, чтобы принять правильное решение", — приводит слова Анчелотти в Twitter журналист Фабрицио Романо.



Нынешний контракт 36-летнего хорвата истекает предстоящим летом. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах отметился пятью голевыми передачами.







