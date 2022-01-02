Свернуть список

Модрич продлит контракт с "Реалом"

Дата публикации: 02-01-2022

Модрич продлит контракт с

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Лука Модрич продлит контракт с мадридским клубом.
"Не только Модрич продлит свой контракт с "Реалом". Все футболисты, у которых истекает контракт с клубом, будут общаться с руководством, чтобы принять правильное решение", — приводит слова Анчелотти в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт 36-летнего хорвата истекает предстоящим летом. В этом сезоне полузащитник в 18 матчах отметился пятью голевыми передачами.




Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close