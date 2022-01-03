Топ-клубы Италии поспорят за Белотти

Дата публикации: 03-01-2022

Андреа Белотти может покинуть «Торино». В его услугах заинтересованы сразу несколько итальянских команд. Информацией поделился ресурс «Calciomercato».



Источник сообщил, что среди претендентов на Белотти значатся «Милан», «Фиорентина» и «Наполи». Соглашение 28-летнего нападающего с туринцами действует до конца сезона, после чего он сможет перейти в другую команду бесплатно. Ранее Урбано Кайро, являющийся президентом «Торино», подтвердил, что Белотти не хочет оставаться в Турине.



Лидером в борьбе за центрфорварда считается «Милан», поскольку сам футболист симпатизирует «россонери».



В сезоне 21/22 Андреа провел 10 поединков, отличившись 2 раза и сделав 1 голевой пас. Transfermarkt.de оценивает итальянца в 28 млн евро.