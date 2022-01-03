«Зенит» интересуется защитником «Лацио»

Дата публикации: 03-01-2022

По данным ресурса «Corriere dello Sport», Луис Фелипе может переехать в Россию. В услугах защитника «Лацио» заинтересован «Зенит». Другим претендентом на 24-летнего игрока является «Валенсия».



Переговоры бразильца с римской командой по новому контракту пока не увенчались успехом. Луис Фелипе, рассчитывающий вскоре оформить итальянское гражданство, хочет зарплату в 2,5 млн евро за сезон. Руководство «Лацио» не согласно платить ему такие деньги, предлагая немногим меньше 2 миллионов. Если стороны не договорятся, то летом он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.



В сезоне 2021/2022 в активе Фелипе 22 встречи в составе римской команды (без результативных действий).