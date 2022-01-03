Селюк подтвердил трансфер Смолова из «Локомотива» в «Динамо»

Дата публикации: 03-01-2022

Неожиданную новость сообщил Дмитрий Селюк. Известный агент рассказал, что Федор Смолов станет игроком «Динамо».



«Я не ожидал такого, но теперь получил подтверждение, что в скором времени Смолов перейдет в «Динамо», - цитирует Селюка ресурс «Метарейтинг».



Ранее СМИ писали, что бомбардир договорился с руководством «бело-голубых» об условиях сотрудничества. Переход должен состояться в ближайшее время.



Примечательно, что дебют Смолова во взрослом футболе состоялся именно в «Динамо». Цвета «Локомотива» 31-летний форвард защищает с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в футболке «железнодорожников» в 22 играх и отметился 7 забитыми мячами. Его соглашение с «Локомотивом» истекает летом 2022 года.