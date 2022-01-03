«Ювентус» готов избавиться от Рэмси и Артура ради Закарии

Дата публикации: 03-01-2022

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Дениса Закарию, выступающего за Боруссию (Менхенгладбах).



«Calciomercato» утверждает, что ради подписания хавбека туринцы намерены попрощаться с Аароном Рэмси и Артуром. Помимо «Ювентуса», на Закарию претендуют «Ливерпуль», «Барселона», «Интер» и «Арсенал».



Швейцарец выступает за «Боруссию» с 2017 года. В сезоне 21/22 в активе футболиста 16 поединков в составе «черно-бело-зеленых», в которых он отметился 2 голами и 1 результативным пасом.



Ценник на Закарию равняется 27 млн евро («Transfermarkt»). Контракт 25-летнего швейцарца с «Боруссией» рассчитан до конца сезона.



Ранее сообщалось, что Денис отказался от пролонгации трудового договора с гладбахским клубом. Летом он станет свободным агентом.