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«Ювентус» готов избавиться от Рэмси и Артура ради Закарии

Дата публикации: 03-01-2022

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить Дениса Закарию, выступающего за Боруссию (Менхенгладбах).

«Calciomercato» утверждает, что ради подписания хавбека туринцы намерены попрощаться с Аароном Рэмси и Артуром. Помимо «Ювентуса», на Закарию претендуют «Ливерпуль», «Барселона», «Интер» и «Арсенал».

Швейцарец выступает за «Боруссию» с 2017 года. В сезоне 21/22 в активе футболиста 16 поединков в составе «черно-бело-зеленых», в которых он отметился 2 голами и 1 результативным пасом.

Ценник на Закарию равняется 27 млн евро («Transfermarkt»). Контракт 25-летнего швейцарца с «Боруссией» рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Денис отказался от пролонгации трудового договора с гладбахским клубом. Летом он станет свободным агентом.

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