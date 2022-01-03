«Краснодар» готов заплатить за трансфер защитника «Атлетико Минейро» 8 млн евро

Дата публикации: 03-01-2022

Ресурс Itatiaia.com.br рассказал о потенциальном новичке «Краснодара». Состав «быков» может пополнить Хуниор Алонсо, права на которого принадлежат «Атлетико Минейро».



«Краснодару» интересен данный футболист. Руководство клуба готово выложить за защитника 8 000 000 евро.



Цвета бразильской команды Алонсо защищает с июля 2020 года. Среди клубов, за которые он выступал, значатся «Бока Хуниорс», «Лилль», «Сельта» и «Серро Портеньо». С «Атлетико Минейро» 28-летний игрок связан контрактом до лета 2024 года. В сезоне 2021 на счету Алонсо 22 встречи в бразильском чемпионате (1 забитый мяч).



За парагвайскую сборную он выступает с 2013 года. В его активе 2 забитых мяча в 44 встречах за национальную команду.