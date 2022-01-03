«Ньюкасл» хочет взять Обамеянга в аренду с правом возможного выкупа за 20 млн фунтов

Дата публикации: 03-01-2022

Пьер-Эмерик Обамеянг, по всей вероятности, уйдет из «Арсенала» до закрытия зимнего трансферного окна.



Ранее у форварда произошел конфликт с Микелем Артетой, возглавляющим «канониров». В итоге у него отобрали капитанскую повязку и отстранили от тренировок с основой. Наставник «пушкарей» попросил руководство команды выставить Обамеянга на трансфер.



Ситуацией решил воспользоваться «Ньюкасл». Ресурс «The Mirror» сообщил, что «сороки» намерены арендовать 32-летнего нападающего на полгода. «Ньюкасл» также хочет прописать в соглашении опцию последующего выкупа футболиста за 20 000 000 фунтов стерлингов.



Соглашение габонца с «Арсеналом» в силе до лета 2023 года. В сезоне 21/22 он выходил на поле в 15 встречах (7 голов, 2 ассиста).