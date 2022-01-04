Три игрока могут покинуть «Тоттенхэм»

Дата публикации: 04-01-2022

В ближайшее время «Тоттенхэм Хотспур» может попрощаться с 3 игроками. Антонио Конте решил отказаться от услуг Деле Алли. Кроме того, лондонскую команду могут покинуть Танги Н'Домбеле и Стивен Бергвейн. Последнего в своих рядах хочет видеть «Аякс». Н'Домбеле интересен «Роме», которая намерена арендовать полузащитника. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.



Бергвейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2020 года. Его трансфер обошелся клубу в 30 млн евро. В сезоне 21/22 в активе 24-летнего вингера 13 игр (1 гол, 1 ассист).



Н'Домбеле «шпоры» подписали в 2019 году, заплатив за него 60 миллионов евро. В сезоне 2021/22 он выходил на поле 14 раз (2 гола, 1 ассист).



Алли оказался в Лондоне в 2015 году. В текущей кампании на его счету 17 встреч, в которых он стал автором 2 забитых мячей и 1 результативной передачи).