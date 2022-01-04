Бенитес теряет доверие боссов «Эвертона» – клуб всерьез рассматривает возможность смены тренера

Дата публикации: 04-01-2022

Боссы «Эвертона» готовы рассмотреть вариант с отставкой Рафаэля Бенитеса.



В клубе настойчиво защищали наставника после неудачного старта команды в АПЛ и нескольких откровенно провальных матчей. Однако теперь настроение руководителей клуба поменялось. Прогресса в игре «ирисок», который обещал испанский специалист, до сих пор не видно. Вывести команду из затянувшегося кризиса у Бенитеса не получается, и он рискует потерять работу.



Как сообщает «Daily Express», отставка испанца может состояться в ближайшее время.



У руля «Эвертона» Бенитес встал летом 2021 года. После 18 встреч «ириски» расположились на 15 месте в Премьер-лиге с отрывом в 8 очков от зоны вылета.