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Бенитес теряет доверие боссов «Эвертона» – клуб всерьез рассматривает возможность смены тренера

Дата публикации: 04-01-2022

Боссы «Эвертона» готовы рассмотреть вариант с отставкой Рафаэля Бенитеса.

В клубе настойчиво защищали наставника после неудачного старта команды в АПЛ и нескольких откровенно провальных матчей. Однако теперь настроение руководителей клуба поменялось. Прогресса в игре «ирисок», который обещал испанский специалист, до сих пор не видно. Вывести команду из затянувшегося кризиса у Бенитеса не получается, и он рискует потерять работу.

Как сообщает «Daily Express», отставка испанца может состояться в ближайшее время.

У руля «Эвертона» Бенитес встал летом 2021 года. После 18 встреч «ириски» расположились на 15 месте в Премьер-лиге с отрывом в 8 очков от зоны вылета.

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