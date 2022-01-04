"Ньюкасл" в ближайшие дни закроет сделку по Триппьеру

Дата публикации: 04-01-2022

Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер в ближайшее время должен стать игроком "Ньюкасла". Сделка ещё не завершена, но английский клуб работает над финальным предложением по игроку, чтобы закрыть её в ближайшие дни.

31-летний Триппьер, ранее выступавший за "Манчестер Сити", "Барнсли", "Бёрнли" и "Тоттенхэм", хочет вернуться в английскую Премьер-лигу. "Ньюкасл" работает над этим переходом с декабря 2021 года.



Английский защитник стал игроком "Атлетико" летом 2019 года, перейдя из "Тоттенхэма".







