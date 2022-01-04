Хави звонил Морате для обсуждения его трансфера в "Барселону"

Дата публикации: 04-01-2022

Главный тренер "Барселоны" Хави поддерживает связь с нападающим Альваро Моратой, который в скором времени может перейти в стан каталонцев.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, специалист постоянно звонит 29-летнему игроку, как это делал в случае с Ферраном Торресом.



Сообщалось, что супруга Мораты сообщила своим подругам о том, что в скором времени переедет в Испанию.



"Ювентус", в котором футболист играет в аренде, пока не планирует продлевать контракт с Моратой. Соглашение нападающего с туринцами истекает летом 2022 года. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах и забил 7 мячей.







