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"МЮ" зимой не отпустит Лингарда в "Вест Хэм"

Дата публикации: 04-01-2022

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не покинет команду во время зимнего трансферного окна.
Ожидалось, что футболист перейдет в "Вест Хэм", но сделка не состоится. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно информации источника, такое решение обусловлено тем, что "Вест Хэм" сейчас конкурирует с "Манчестер Юнайтед" за место в топ-4 АПЛ.

Напомним, что Джесси Лингард уже играл в "Вест Хэме" во второй части прошлого сезона, забив 9 голов в 16 матчах. В текущем чемпионате Англии на счету Лингарда 2 гола в 12 играх и 1 результативная передача.




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