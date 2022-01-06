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Источник: нападающий «Славии» станет игроком «Локомотива»

Дата публикации: 06-01-2022

Ресурс iSport.cz утверждает, что «Локомотив» пополнится Яном Кухтой, выступающим за «Славию». За 24-летнего форварда «железнодорожники» заплатят порядка 5 млн евро.

Кухта воспитывался в структуре «Славии». Он успел побывать в аренде в «Словацко» и «Теплице». В 2019 году чешского арендовал «Слован Либерец», который по окончании соглашения выкупил права на него. Летом 2020 года Кухта вернулся в «Славию», подписав с клубом 4-летнее соглашение.

В сезоне 2021/2022 на счету игрока 26 поединков за чешскую команду, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

Рыночная стоимость Кухты равняется 5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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