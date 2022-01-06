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«Манчестер Сити» определился с кандидатами на пост преемника Гвардиолы

Дата публикации: 06-01-2022

«The Athletic» рассказал о возможных претендентах на пост наставника «Ман Сити». В шорт-лист клуба попали Патрик Виейра, работающий с «Кристал Пэлас», и Микель Артета, возглавляющий «Арсенал». Боссы «горожан» отметили прогресс молодых наставников и в будущем могут предложить им сотрудничество.

Действующее соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.

Артета возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. После неудачного начала сезона «пушкари» под его руководством совершили мощный рывок и поднялись на 4 строчку в АПЛ.

Виейра назначили рулевым «Кристал Пэлас» прошлым летом. После 20 игр клуб, возглавляемый французским специалистом, набрал 23 очка (11 место).

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