"МЮ" может пригласить Икарди, если Кавани или Марсьяль уйдут зимой

Дата публикации: 06-01-2022

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может покинуть клуб в январское трансферное окно. Интерес к 28-летнему форварду проявляет "Ювентус", однако возможность его приобретения также рассматривает "Манчестер Юнайтед".

Английский клуб может пригласить аргентинца, если зимой уйдут Эдинсон Кавани или Антони Марсьяль, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe.



Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов отпустить Икарди и ждет предложений.







