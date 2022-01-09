Защитник «Спартака» интересен «Марселю»

Дата публикации: 09-01-2022

Самуэль Жиго может перебраться во Францию. Информацию разместил ресурс «L’Equipe».



«Марсель» намерен укрепить линию защиты в летнее межсезонье. Среди приоритетов клуба значатся Сеад Колашинац, представляющий «Арсенал», и Самуэль Жиго, являющийся игроком «Спартака». «Провансальцы» планируют заполучить их бесплатно.



Ранее СМИ писали об интересе к Жиго со стороны «Тигреса» (Мексика) и «Трабзонспора» (Турция).



За «Спартак» француз выступает с 2018 года. Срок действия его контракта с «красно-белыми» ограничен ближайшим летом. В нынешнем сезоне Жиго появлялся на поле в футболке московской команды в 24 играх, отличившись 1 раз и отдав 1 результативный пас.



Ценник на футболиста равняется 11 миллионам евро (Transfermarkt.de).