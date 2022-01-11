«Барселона» объявила о продлении контракта с Юмтити

Дата публикации: 11-01-2022

Самуэль Юмтити остается в «Барселоне». Об этом сообщила пресс-служба каталонцев.



Защитник пролонгировал сотрудничество с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. Ради продления контракта француз согласился на снижение зарплаты.



Клуб адресовал футболисту следующее сообщение: «Благодарим Юмтити за преданность и верность, демонстрируемые им по отношению к команде. Продление соглашения позволит «Барселоне» оформить регистрацию Феррана Торреса в Ла Лиге.



Цвета каталонского гранда Юмтити защищает на протяжении 5 лет. В последнее время он получает минимум игрового времени. В сезоне 21/22 в его активе всего 1 встреча (без результативных действий).