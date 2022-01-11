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«Барселона» нацелилась на защитника «Аякса» Мартинеса

Дата публикации: 11-01-2022

«Барселона» хочет усилиться Лисандро Мартинесом, правами на которого владеет «Аякс». Информацию об этом разместил ресурс «Tuttomercato».

Сообщается, что каталонцы наблюдают за игрой Мартинеса. Оформить его переход испанская команда попытается в летнее межсезонье. В «Барселоне» надеются, что в будущем аргентинский футболист сможет заменить Жерара Пике, которому в этом году исполнится 35 лет.

Состав «Аякса» Мартинес пополнил в 2019 году, переехав в Нидерланды из аргентинской «Дефенсы». С голландским клубом защитник связан трудовыми отношениями до лета 2025 года.

В сезоне 2021/2022 на его счету 24 встречи за «Аякс» (1 гол, 4 результативных паса). Рыночная стоимость 23-летнего центрбека составляет 32 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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