«Зенит» пригласил на просмотр футболиста сборной Казахстана

Дата публикации: 11-01-2022

Meta-ratings.kz информирует, что Нуралы Алип, выступающий за «Кайрат», привлек внимание «Зенита». Просмотр казахстанского защитника будет проходить в рамках первого зимнего сбора петербургской команды. Футболист прибудет в расположение «сине-бело-голубых» в ближайшее время.



Сообщается, что ранее петербуржцы направили запрос «Кайрату» насчет 22-летнего игрока обороны.



Алип является воспитанником академии «Кайрата». Его дебют в основе «желто-черных» состоялся в 2018 году. В сезоне 2021 защитник провел 25 игр в чемпионате Казахстана (без результативных действий).



Рыночная стоимость игрока сборной Казахстана (выступает с 2018 года) – 1,7 млн евро.