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Оскар хочет перейти в «Барселону» и готов пойти на понижение зарплаты

Дата публикации: 12-01-2022

«Marca» утверждает, что Оскар хочет вернуться в Европу. Бразилец, долгое время выступающий в Китае, готов продолжить карьеру в топ-чемпионате.

Полузащитник намерен перебраться в «Барселону». Примечательно, что каталонцы пока не уверены в необходимости перехода данного игрока в ближайшем будущем. «Сине-гранатовые» занимаются поисками нового форварда.

В «Шанхае» футболист получает порядка 22 млн евро за сезон. Если договориться с «Барселоной» удастся, то Оскар согласен снизить свои требования по зарплате.

Состав «Шанхая» бразилец пополнил в январе 2017 года. Его соглашение с китайской командой истекает в ноябре 2024 года.

Ценник на 30-летнего атакующего хавбека равняется 18 млн евро (Transfermarkt.de).

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