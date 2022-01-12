Роналду может стать футболистом «ПСЖ»

Дата публикации: 12-01-2022

Карьера Криштиану Роналду может получить неожиданное продолжение. По информации «Le 10 Sport», в услугах звездного португальца заинтересован «Пари Сен-Жермен».



Летом парижане могут лишиться Килиана Мбаппе, который хочет покинуть команду. В связи с этим клубу потребуется усиление в линию нападения. Если Роналду согласится уйти из «Ман Юнайтед», то «ПСЖ» начнет переговоры по его трансферу.



Ранее ряд источников сообщали, что португальца не устраивает ситуация в английском клубе. Форвард попросил своего агента проработать вариант со сменой команды в случае, если никаких изменений не произойдет.



В сезоне 21/22 в активе Роналду 14 голов и 3 результативных паса в 22 встречах за «манкунианцев». Трудовое соглашение 36-летнего португальца с «МЮ» рассчитано до июня 2023 года.