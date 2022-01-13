«Бавария» продлила контракт с Команом до 2027 года

Дата публикации: 13-01-2022

«Бавария» посредством «Twitter» сообщила о пролонгации трудовых отношений с Кингсли Команом.



Вингер продлил контракт с мюнхенцами до лета 2027 года. По неофициальным данным зарплата Комана превысит отметку в 17 млн евро за сезон до вычета налогов.



Долгое время СМИ писали, что француз может покинуть команду, но «Баварии» все же удалось договориться с ним о новом соглашении.



Состав «красных» 25-летний футболист пополнил в 2017 году. Его трансфер обошелся клубу в 17 млн евро. Коман является важной составляющей мюнхенцев. В сезоне 2021/2022 он появлялся на поле в 17 поединках, отметившись 5 голами и 2 результативными пасами.



Прежнее соглашение француза истекало в 2023 году.