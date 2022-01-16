«Ювентус» готов купить Азмуна у «Зенита» за 5 млн евро

Дата публикации: 16-01-2022

«Tuttosport» сообщает, что «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением Сердара Азмуна, права на которого принадлежат «Зениту». Переход может состояться до закрытия зимнего трансферного окна. Туринцы готовы выложить за иранца 5 миллионов евро. Ранее СМИ писали, что «Зенит» намерен выручить с продажи форварда не менее 20 млн евро.



Руководство «Ювентуса» видит в Азмуне замену Федерико Кьезе, получившему серьезное повреждение.



Уже летом иранец станет свободным агентом. В петербургскую команду Азмун перебрался в феврале 2019 года. В сезоне 2021/2022 в активе нападающего 21 встреча в футболке «Зенита» (10 забитых мячей, 4 голевые передачи).



Рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 25 млн евро.