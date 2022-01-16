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Винисиус Жуниор понадобился «Манчестер Сити»

Дата публикации: 16-01-2022

Винисиус Жуниор может стать игроком «Ман Сити».

По данным «El Nacional», «горожане» хотят заполучить 21-летнего нападающего. Английская сторона уже направила «Реалу», владеющему правами на футболиста, запрос по трансферу бразильца. «Сити» намерен оформить переход Винисиуса по окончании сезона. Что на этот счет думают в Мадриде, пока неизвестно.

Отмечается, что в «Манчестер Сити» Винисиус должен будет заменить Феррана Торреса, который в зимнее трансферное окно перебрался в «Барселону».

Цвета «Реала» бразилец защищает с 2018 года. С «королевским клубом» он связан контрактом до лета 2024 года. В нынешней кампании в активе Винисиуса 15 забитых мячей и 9 голевых пасов в 27 поединках за команду Карло Анчелотти.

Ориентировочная стоимость Жуниора, согласно Transfermarkt.de, составляет 100 млн евро.

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