«Манчестер Юнайтед» хочет назначить нового главного тренера по ходу сезона

Дата публикации: 18-01-2022

«МЮ» может обзавестись новым главным тренером до окончания текущего розыгрыша Премьер-лиги.



Согласно сведениям «Manchester Evening News», боссы «красных дьяволов» недовольны результатами команды, которые та демонстрирует под руководством Ральфа Рангника. Напомним, в конце ноября прошлого года немецкий специалист стал временным наставником «Манчестер Юнайтед» на срок до конца сезона 21/22.



Сообщается, что в шорт-листе «манкунианцев» находятся сразу три кандидата – Эрик тен Хаг («Аякс»), Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Брендан Роджерс («Лестер Сити»). В Манчестере хотят, чтобы один из этих коучей оказался на «Олд Траффорд» как можно скорее, дабы иметь достаточно времени на адаптацию и подготовку к летней трансферной кампании.



«Ман Юнайтед» набрал 32 очка в 20 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.