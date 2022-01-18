Свернуть список

Эден Азар хочет покинуть «Реал»

Дата публикации: 18-01-2022

В «Twitter» Саши Тавольери появилась информация, что Эден Азар не связывает свое будущее с «Реалом». По данным журналиста, бельгиец планирует сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна. Мадридцы не будут препятствовать его уходу.

Ранее СМИ писали, что «сливочные» хотят договориться с «Челси» об обмене Азара на Риса Джеймса.

В испанский чемпионат бельгиец перебрался в 2019 году, подписав с «Реалом» 5-летний контракт. Однако из-за регулярных травм он так и не стал ключевым игроком для мадридцев.

В сезоне 2021/2022 на счету Азара 16 поединков, в которых он сделал 2 результативные передачи.

Рыночная стоимость 31-летнего Эдена продолжает падать и составляет уже 18 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close