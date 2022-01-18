«Челси» хочет подписать де Йонга – «Барселона» готова продать игрока за 60 млн евро

Дата публикации: 18-01-2022

По информации «El Nacional», «Челси» интересен вариант с подписанием Френки де Йонга. Лондонцы оценивают 24-летнего полузащитника в 40 млн евро. Права на голландца принадлежат «Барселоне», которая готова отпустить его. Однако каталонцы рассчитывают получить за трансфер футболиста не менее € 60 миллионов.



В списке претендентов на де Йонга значатся «Ман Сити», «Бавария» и «МЮ».



Состав «сине-гранатовых» голландский плеймейкер пополнил летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за 75 000 000 евро.



В сезоне 21/22 в его активе 24 игры за каталонцев (1 забитый мяч, 2 ассиста). Срок действия его контракта с «Барселоной» ограничен июнем 2026 года.



Ценник на де Йонга равняется 70 млн евро (по версии Transfermarkt.de).