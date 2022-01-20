«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Марселя» Камара

Дата публикации: 20-01-2022

Бубакар Камара попал в сферу интересов «Реала». Стать игроком мадридцев опорник «Марселя» может ближайшим летом.



«Defensa Central» пишет, что помимо «сливочных», полузащитником интересуются «Ман Юнайтед» и «Барселона».



Камара обучался футболу в структуре «Марселя». Его дебют за основу французской команды состоялся в декабре 2016 года в матче против «Сошо». Соглашение Бубакара с «провансальцами» рассчитано до конца сезона, потому уже летом он сможет пополнить состав другого клуба в статусе свободного агента.



В сезоне 21/22 на счету 22-летнего хавбека 23 встречи (1 забитый мяч). Ценник на него составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).



С 2015 года Камара вызывается в сборные Франции различных возрастов.